Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Adıyaman'da birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
21.05.2020 16:04 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:04
Adıyaman'da birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Besni ilçesi Kargalı köyü Höyük mevkisindeki birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaşılması üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, sit alanında O.O, C.O. ve Z.O'yu kullandıkları dedektör ve çeşitli kazı malzemeleriyle suçüstü yakaladı.
Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA