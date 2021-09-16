Adıyaman'da İlköğretim Haftası kutlandı - Haberler
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Adıyaman'da İlköğretim Haftası kutlandı

AA / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel
Adıyaman'da İlköğretim Haftası kutlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler günün önemini anlatan şiir ve konuşma yaptı

Program daha sonra Kurugeçit İlkokulu'ndan çeşitli etkinliklerle devam etti.

Adıyaman'da İlköğretim Haftası kutlandı

Adıyaman'da İlköğretim Haftası kutlandı

Adıyaman'da İlköğretim Haftası kutlandı

Adıyaman'da İlköğretim Haftası kutlandı

AA / Emin Tezerdi - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adıyaman'da İlköğretim Haftası kutlandı - Haberler
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