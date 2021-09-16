Adıyaman'da İlköğretim Haftası kutlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler günün önemini anlatan şiir ve konuşma yaptı

Program daha sonra Kurugeçit İlkokulu'ndan çeşitli etkinliklerle devam etti.