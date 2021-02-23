Adıyaman'da gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
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Adıyaman'da gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

23.02.2021 18:19 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:22
Adıyaman'da gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

Adıyaman'da bir çanta içerisinde 58 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Adıyaman'da bir çanta içerisinde 58 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

Ekipler F.G'nin çantasında yaptıkları aramada, 58 gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.G. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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