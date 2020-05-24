Adıyaman'da evini su basan yaşlı kadının yardımına polis ekipleri yetişti
Adıyaman'da etkili olan sağanak nedeniyle evini su basan yaşlı kadının yardımına polis ekipleri yetişti.
24.05.2020 18:15 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:10
Adıyaman'da etkili olan sağanak nedeniyle evini su basan yaşlı kadının yardımına polis ekipleri yetişti.
Alınan bilgiye göre, kentte etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Sümerevler Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Besi Doğan'ın evini su bastı.
Sokağa çıkma yasağı olduğu için Doğan'ın evine gidemeyen yakınları, polis ekiplerinden yardım istedi.
Komşuları içerideki suyu tahliye ederken, eve gelen polis ekipleri ise yaşlı kadını dışarıya çıkararak kızının yanına götürdü.
Kaynak: AA