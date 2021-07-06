Adıyaman'da bir kişinin öldüğü bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyaman'da bir kişinin öldüğü bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında

Adıyaman'da bir kişinin öldüğü bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında
Anadolu Ajansı / Emre Evren - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çakırhöyük Mahallesi'nde yürüyen Hasan C, amcasının oğlu Orhan C. ile karşılaştı. Tartışma sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan Hasan C, kaldırıldığı Besni Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

ABD'nin bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
ABD'nin bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Varank Numan Kurtulmuş
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adıyaman'da bir kişinin öldüğü bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 16:00:39. #1.16#

title