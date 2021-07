Adıyaman'da bir kişinin öldüğü bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çakırhöyük Mahallesi'nde yürüyen Hasan C, amcasının oğlu Orhan C. ile karşılaştı. Tartışma sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan Hasan C, kaldırıldığı Besni Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren