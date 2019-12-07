Aden'de Hizam Emni'ye bağlı üst düzey bir kişi öldürüldü

07.12.2019 22:44 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:44

Yemen'in geçici başkenti Aden'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli milis güç Hizam Emni Birliklerine bağlı üst düzey bir kişi, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda öldürüldü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni Birlikleri Destek Gücü Müdür Yardımcısı Albay Muhammed Salih El-Radfani'ye Aden'deki evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

Ağır yaralanan Radfani, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada öldü.

Aden, bir süredir, asker, polis, hakim, milis liderleri ve cami imamlarına yönelik suikastlara sahne oluyor.

Güvenlik kaynaklarına göre, Husilerin Aden'den çekildiği 17 Temmuz 2015'ten bu yana 250'den fazla suikast vakası yaşandı.

Kaynak: AA