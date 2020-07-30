Adana Sokak ortasına atılan EYP korkuttu Sokak ortasına atılan EYP korkuttuGökhan KESKİNCİADANA, (DHA)- ADANA'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokak ortasına atılan el yapımı patlayıcı (EYP), büyük bir gürültüyle infilak ederek, korkuya neden oldu.

Sokak ortasına atılan EYP korkuttu

Gökhan KESKİNCİADANA, (DHA)- ADANA'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokak ortasına atılan el yapımı patlayıcı (EYP), büyük bir gürültüyle infilak ederek, korkuya neden oldu. EYP patlamasında ölen ya da yaralanan olmazken, sokaktaki bazı evlerin camları kırıldı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin sokak ortasına atıp kaçtığı EYP, büyük bir gürültüyle infilak etti. Patlama sırasında sokakta kimsenin bulunmaması, olası yaralanma ve can kaybının önüne geçerken, bazı evlerin camları kırıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Terörle Mücadele (TEM), Özel Harekat, Bomba İmha ve İnceleme şubelerinden ekipler sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, EYP'ye ait parçaları topladı. Geniş güenlik önlemleri altında çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA