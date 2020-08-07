ADANA İş makinesiyle uçuruma yuvarlanan operatör yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ADANA İş makinesiyle uçuruma yuvarlanan operatör yaşamını yitirdi

İş makinesiyle uçuruma yuvarlanan operatör yaşamını yitirdiADANA'nın Kozan ilçesinde özel bir şirkette iş makinesi operatörü olarak çalışan Rıfat Aydoğdu (30), orman yolu açarken kullandığı ekskavatör uçuruma devrildi.

07.08.2020 14:40 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:45

İş makinesiyle uçuruma yuvarlanan operatör yaşamını yitirdi

ADANA'nın Kozan ilçesinde özel bir şirkette iş makinesi operatörü olarak çalışan Rıfat Aydoğdu (30), orman yolu açarken kullandığı ekskavatör uçuruma devrildi. Aydoğdu, yaklaşık 30 metrelik uçuruma düşen iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Akçalıuşağı Mahallesi Kertil mevkisinde meydana geldi. Özel bir şirkette çalışan iş makinesi operatörü Rıfat Aydoğdu (30) iddiaya göre dün orman yolu açtığı sırada kullandığı ekskavatörü yolun alt kısmına kaydırdı. Bugün sabah saatlerinde kayan iş makinesini, tekrar çalışma yapılan yola çıkarmak isteyen Aydoğdu, ekskavatör ile yaklaşık 30 metrelik uçuruma düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince iş makinesinin altında kalan genç operatörün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Aydoğdu'nun cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi için Cenaze Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. KURTULMAK İSTERKEN ALTINDA KALDI

Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Özel bir şirketin ihale ile aldıkları orman yol yapım çalışmasında kaza olmuştur. İlgili firma çalışanı olan ve 07/08/2020 tarihinde iş kazası ile vefat eden şahıs, edinilen bilgiye göre bir gün önce yapmış olduğu yoldan çalışma yapacağı yere giderken kullanmış olduğu ekskavatörü yolun alt kısmına kaydırmıştır. İş sahiplerine bilgi verilmiş ve kurtarıcı ikinci bir iş makinesi talep edilmiştir. Ancak ertesi gün operatör iş makinasını kendi imkanlarıyla çıkarabileceğini söyleyerek kurtarıcı ikinci makinayı beklememiş ve makinayı kurtarmaya çalışırken kaydırmış, kayan makinadan atlamak isterken makinanın altında kalarak vefat etmiştir" ifadelerine yer verildi.

ADANA İş makinesiyle uçuruma yuvarlanan operatör yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi Magazin
Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler Güncel
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Erdoğan'dan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tam destek: En tabii hakkı Politika
Erdoğan'dan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tam destek: En tabii hakkı
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti 3. Sayfa
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor Ekonomi
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı 3. Sayfa
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısı hakkında konuştu: Makul bir davet
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısı hakkında konuştu: Makul bir davet
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Beşiktaş, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü Emre Demir'e talip oldu
Beşiktaş, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü Emre Demir'e talip oldu
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın
Kargo çalışanının 'üçlük' atışı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu
Kargo çalışanının 'üçlük' atışı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas'ı Türk kulüplerinin alabileceğini sanmıyorum
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Bakasetas'ı Türk kulüplerinin alabileceğini sanmıyorum
Markette 'ucuz kapak' izdihamı; koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Markette 'ucuz kapak' izdihamı; koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Hollandalı Ellen Fokkema, erkek takımında oynayan ilk kadın futbolcu oldu
Hollandalı Ellen Fokkema, erkek takımında oynayan ilk kadın futbolcu oldu
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Bülent Bostanoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Barış Arduç Coşkun Sabah Merve Boluğur
Spor Okan Buruk Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Lübnan Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: ADANA İş makinesiyle uçuruma yuvarlanan operatör yaşamını yitirdi - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 15:08:40. #1.15#
title