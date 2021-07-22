Adana'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adana'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adana'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, Nuri S. idaresindeki 01 T 0791 plakalı ticari taksi ile karşı yönde seyreden Mustafa Tekin Ö'nün kullandığı 01 AHD 664 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, Nuri S. ile araçlarda yolcu konumunda bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun