Adana'da tamir atölyesinde çıkan yangında 3 araçta hasar oluştu - Haberler
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Adana'da tamir atölyesinde çıkan yangında 3 araçta hasar oluştu

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da tamir atölyesinde çıkan yangında 3 araçta hasar oluştu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir tamir atölyesinde çıkan yangında 3 otomobil hasar gördü.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir tamir atölyesinde çıkan yangında 3 otomobil hasar gördü.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda kapalı olan oto tamir atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerinden dumanların çıktığını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tamir için getirilen 3 otomobilde hasar oluştu.

Adana'da tamir atölyesinde çıkan yangında 3 araçta hasar oluştu

Adana'da tamir atölyesinde çıkan yangında 3 araçta hasar oluştu

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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