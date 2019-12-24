Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (7)
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Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (7)

TEK KATLI EV YIKILDIAdana'da gün boyu etkisini gösteren şiddetli yağıştan dolay tek katlı ev yıkıldı.

24.12.2019 18:21 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:21
Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (7)

TEK KATLI EV YIKILDI

'da gün boyu etkisini gösteren şiddetli yağıştan dolay tek katlı ev yıkıldı. Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde olay yerine sevk edilen CANKUR ekiplerinin yaptığı araştırmada enkazda kimsenin olmadığı belirlendi. Ekipler yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemi alıp uyarılarda bulundu.

 


Kaynak: DHA
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