Bir kişinin öldüğü silahlı kavganın kamera kaydı ortaya çıktı
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Bir kişinin öldüğü silahlı kavganın kamera kaydı ortaya çıktı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da, bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da, bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesinde, 25 Mayıs'ta Z.G'nin öldüğü, A.T'nin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında iki grup arasında tartışma yaşanması ve silahlı kavga görülüyor.

Gülbahçesi Mahallesi'nde 25 Mayıs'ta çıkan silahlı kavgada Z.G. hayatını kaybetmiş, A.T. yaralanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan maktulün kardeşi M.G. ile M.H. ve H.G. tutuklanmıştı.

Bir kişinin öldüğü silahlı kavganın kamera kaydı ortaya çıktı
Bir kişinin öldüğü silahlı kavganın kamera kaydı ortaya çıktı
Bir kişinin öldüğü silahlı kavganın kamera kaydı ortaya çıktı
Bir kişinin öldüğü silahlı kavganın kamera kaydı ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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