Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi 16053 Sokak'ta yürüyen Recep Ö. ve Mahsun Ö, kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan iki kardeş, hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı