Adana'da belediyenin kurduğu aşı standı vatandaşların hizmetine sunuldu - Haberler
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Adana'da belediyenin kurduğu aşı standı vatandaşların hizmetine sunuldu

AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel
Adana'da belediyenin kurduğu aşı standı vatandaşların hizmetine sunuldu

Adana'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Yüreğir Belediyesi tarafından kurulan aşı standıyla vatandaşlara randevusuz aşı olma imkanı sunuluyor.

Adana'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Yüreğir Belediyesi tarafından kurulan aşı standıyla vatandaşlara randevusuz aşı olma imkanı sunuluyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Yerinde Aşı Uygulaması" kapsamında belediye hizmet binası bahçesinde aşı uygulama noktası oluşturuldu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile uygulamaya konulan aşı standında vatandaşlar, randevu almadan aşılarını yaptırabilme imkanı buluyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, toplumsal bağışıklık için vatandaşları aşı

olmaya davet etti.

Adana'da belediyenin kurduğu aşı standı vatandaşların hizmetine sunuldu

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da belediyenin kurduğu aşı standı vatandaşların hizmetine sunuldu - Haberler
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