Adalet Bakanlığı: 963 bin 66 dosyada uzlaşma sağlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adalet Bakanlığı: 963 bin 66 dosyada uzlaşma sağlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Adalet Bakanlığı: 963 bin 66 dosyada uzlaşma sağlandı

ADALET Bakanlığı, suç faillerinin topluma kazandırılmasını, mağdurların da haklarının korunmasını amaçlayan uzlaştırma yöntemiyle bugüne kadar 963 bin 66 dosyada uzlaşma sağlandığını, müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranının ise yüzde 83 olduğunu açıkladı.

ADALET Bakanlığı, suç faillerinin topluma kazandırılmasını, mağdurların da haklarının korunmasını amaçlayan uzlaştırma yöntemiyle bugüne kadar 963 bin 66 dosyada uzlaşma sağlandığını, müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranının ise yüzde 83 olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ceza adalet sisteminde uzlaşmaya dayalı yöntem olarak uygulanan uzlaştırmanın, toplumsal uzlaşı kültürünün güçlenmesine de katkı sağladığı belirtildi. Onarıcı adalet anlayışı çerçevesinde 1 Ocak 2017'den itibaren Türkiye genelinde hayata geçirilen ve yargı reformuyla daha etkin hale getirilen uzlaştırma ile taraflar, mahkemeye gitmeden el sıkışarak anlaşıyor.

KÖY OKULU ÖĞRENCİLERİNE TABLET BAĞIŞISamsun'da 'basit yaralama' ile ilgili soruşturmada, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'nca görevlendirilen uzlaştırmacı, müşteki ve şüpheli taraflar ile görüştü. Taraflarla yapılan görüşmeler sonucu müşteki, şüpheliyle 3 köy okulu öğrencisine birer tablet bağışı yapılması karşılığında uzlaştı. Böylece edimin ifasıyla ihtiyaç sahibi 3 öğrenci, tablet sahibi oldu.KAZADAN SONRA TEKERLEKLİ SANDALYE BAĞIŞIBursa'da, trafik kazası sonucu 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan açılan soruşturma dosyası, suçun uzlaştırma kapsamında kalması nedeniyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Görevlendirilen uzlaştırmacının görüştüğü taraflar, İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'ne bağış yapılması ediminde uzlaştı. Şüpheli, mağdur talebi üzerine tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Böylece bir hastanın tekerlekli sandalye ihtiyacı karşılanmış oldu.963 BİN 66 DOSYADA UZLAŞMACeza uyuşmazlıklarının klasik yargılamaya göre daha az masrafla ve daha kısa sürede çözümünü sağlayan uzlaştırma, tarafların memnuniyeti ve uzlaşması temelinde uygulanıyor. Suç faillerinin topluma kazandırılmasını, mağdurların da haklarının korunmasını amaçlayan uzlaştırmayla bugüne kadar 963 bin 66 dosyada uzlaşma sağlanırken, müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranı yüzde 83 oldu.

Uygulamada taraflar, Mehmetçik Vakfı'na, şehit ve gazi yakınları için açılan hesaplara, Lösemili Çocuklar Vakfı'na, kadın sığınmaevlerine, kız yetiştirme yurtlarına ve çocuk yuvalarına bağış, engellilere akülü araba bağışı, ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere kırtasiye yardımı, kıyafet bağışı, fidan dikme, Kızılay'a kan bağışı gibi edimler kararlaştırarak uzlaşabiliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Ümit Öztürk Şenol Güneş Ünal Karaman Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adalet Bakanlığı: 963 bin 66 dosyada uzlaşma sağlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 15:45:34. #1.16#
title