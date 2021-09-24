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Açelya Özman imzayı attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Açelya Özman imzayı attı

Cera Style OSB Teknik Koleji pasör Açelya Özman'ı renklerine bağladı.

Cera Style Osb Teknik Koleji pasör Açelya Özman'ı renklerine bağladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Cera Style OSB Teknik Koleji'nden bir transfer daha. Yeni sezon öncesi kadrosuna önemli isimleri dahil eden Turuncu siyahlı ekip son olarak Beylikdüzü Voleybol takımından 2003 doğumlu pasör oynanan Açelya Özman'ı kadrosuna kattı.

OSB Teknik Koleji'nden yapılan açıklamada, "2003 doğumlu pasör Açelya Özman artık Cera Style OSB Teknik Koleji formasını terletecek. Transfer her iki tarafa da hayırlı olsun. Transferde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" denildi. - KAYSERİ

Açelya Özman imzayı attı

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Haber: Açelya Özman imzayı attı - Haberler Spor
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