ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

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Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali sonrasında Trabzonspor Teknik Sorumlusu Eddie Newton ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un düzenlediği basın toplantısını DHA Feed 2 üzerinden yayınlamaktayız.
30.07.2020 00:45 | Son Güncelleme: 30.07.2020 08:48
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali sonrasında Trabzonspor Teknik Sorumlusu Eddie Newton ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un düzenlediği basın toplantısını DHA Feed 2 üzerinden yayınlamaktayız.
Kaynak: DHA