Abdurrahman Paksoy adına kütüphane açıldı

14.01.2020 12:55 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:00

Geçtiğimiz yıl geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını kaybeden Abdurrahman Paksoy'un adının yaşatılacağı kütüphane açılışında konuşan Başkan Tütüncü, kütüphaneyi en çok ziyaret eden öğrencilere gezi, Paksoy ailesine de oğullarının adına bir okula daha kütüphane kazandırma sözü verdi.



Hayırsever kişiliği ile tanınan ve geçtiğimiz yıl geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını kaybeden Abdurrahman Paksoy'un adına kütüphane açıldı. Şehit Kahraman Çelikbaş Ortaokulu'na yapılan kütüphanenin açılış törenine katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasına Abdurrahman Paksoy'un anısına kütüphane açan AK Parti Gençlik Kollarına teşekkür ederek başladı. Dostluğun önemine değinen Başkan Tütüncü, "Allah güzel dostlar nasip eylesin. Onun çok güzel bir kalbi ve çok güzelde dostları vardı. O güzel dostları bugün burada onun ismini anlamlı bir şekilde bir kütüphanede yaşatıyor." diye konuştu.



Tütüncü'den öğrencilere gezi sözü



Okumanın önemine değinen ve açılışa katılan öğrencilere daha çok okuyun tavsiyesinde bulunan Başkan Tütüncü, kütüphaneyi her ay en fazla kullanan 40 öğrenciye gezi sözü verdi. Abdurrahman Paksoy'un kitapları ve kütüphaneleri çok sevdiğine değinen Başkan Tütüncü, "Çocukları ve gençleri de çok severdi. Kepez Belediyesi olarak bizde bir lisemize daha büyük bir kütüphaneyi Abdurrahman kardeşimizin ismine hazırlayacağız. İkinci bir kütüphane daha kardeşimizin ismiyle gençlerimize hizmet verecek." dedi. Başkan Tütüncü'nün konuşmasının ardından kurdele kesimi ile Abdurrahman Paksoy Kütüphanesi öğrencilerin hizmetine açıldı. Kütüphane levhasını da dedesinin kucağında Abdurrahman Paksoy'un kızı 7 yaşındaki Meyra Paksoy astı. Kütüphane açılışına AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Gençlik Kolları üyeleri, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, Abdurrahman Paksoy'un anne ve babası ile eşi ve çocuğu katıldı. Abdurrahman Paksoy, AK Parti Antalya Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeliği, Kızılay Şubesi Başkan Yardımcılığı, Kutup Yıldızı Derneği ve birçok hayır kurumunda önemli görevlerde bulunmaktaydı. - ANTALYA

Kaynak: İHA