ABD Yemen Savaşında Suudi Arabistan'a Yakıt Desteğini Durdurdu

ABD, Meşru Yemen hükümetine karşı İran destekli darbe yapan Husi milislere karşı Suudi Arabistan liderliğinde kurulan askeri koalisyona hava yakıt desteğini durdurdu. Açıklama, dün ABD ve Suudi Arabistan yetkilileri tarafından yapıldı.

Suudi Arabistan, Washington büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Yemen'de Husilere karşı düzenlenen operasyonlarda yer alan uçakların yakıt ikmalini kendilerinin yapabileceğini belirterek ABD'nin bu konudaki desteğini sona erdirmesini istedi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bu karar için ABD hükümetine danışıldığını ve kararı desteklediğini söyledi.

Bu kararın Amerika'da yaşayan Washington Post yazarı Suudi yönetiminin muhalifi Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesine yönelik uluslararası öfkenin yoğunlaştığı bir dönemi gelmesine dikkat çekildi. Amerika'da Demokrat ve Cumhuriyetçi milletvekillerin ABD'nin Suudi Arabistan'ın Yemen'deki saldırılarda kullandığı savaş uçaklarına yakıt desteği sağlamasına karşı gelecek hafta harekete geçecekleri konusunda tehditte bulunmuştu.

ABD'de geçen salı günü yapılan seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlayan Demokratlar dahil, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki askeri faaliyetlerini eleştirenler uzun zamandan beri ABD'nin bu savaşa müdahil olmasını sorguluyordu. Suudi Arabistan'ın da müdahele ettiği ve büyük açlık ve yoksulluğa sebep olan 2015'de başlayan Yemen'deki iç savaşta 10 bin kişi hayatını kaybetti, 2 milyonu aşkın insan da yerlerini ve yurtlarını terk etmek zorunda kaldı.

Demokrat partinin Kaliforniya milletvekili Ted Lieu "Bunun için 3 yıldır çağrıda bulunuyorum. Biz Arap koalisyonunun savaş suçlarını desteklememeliyiz. ABD'nin Yemen'deki rolünü soruşturmayı sürdürmek için Kongre'de çoğunluğu elde zamanını dört gözle bekledim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınamış ve Beyaz Saray Suudi Arabistan ile ilişkilerine rezerv koymak istemişti.

Washington ve Riyad'ın ABD'nin koordineli olarak yakıt desteğini durdurma kararının Kongre'nin daha etkili bir karar almasına yönelik bir adam olarak değerlendirildi.

Cumhuriyetçe partiden Senatör Todd Young ve Demokrat Partiden Senatör Jeanne Shaheen Trump'ı hareket geçmek için geç kalmakla ikaz etti.

Yougn ve Shahee "Eğer yönetim derhal adım atmazsa, Senato oturuma başlar başlamaz biz ilave karar almaya hazırız" dedi.

ABD Yemen savaşında Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyona hem yakıt hem de istihbarat desteği sağlıyor. - WASHINGTON