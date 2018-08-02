ABD'nin Yaptırım Kararı Sonrası CHP'li Yılmaz'dan İlk Açıklama: Yeni Bir İlişki Düzeyi Kurmak Gerekiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ABD'nin iki Türk bakana yönelik yaptırım kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, "ABD ile soğuk savaş dönemindeki ittifak ilişkisinin artık sona erdiğini görüp, yeni bir ilişki düzeyi kurmak gerekiyor" dedi.

"ABD'NİN KARARINI LANETLİYORUM"

ABD'nin zamanında Türkiye toprakları üzerinden çekiç güç aracılığıyla Irak'ta Türkiye'ye karşı bir oluşum yarattığını, şimdi de yine İncirlik'i kullanarak Suriye'de benzer bir yapı oluşturduğunu anlatan Yılmaz, "Bunlara karşı ne tepki verildi?" sorusunu ortaya attı. Kendi ülkesini "Tek adam" gibi, otoriter şekilde yöneten liderlerin, ülkedeki demokrasi eksikliği ve yargı bağımsızlığındaki sıkıntılar nedeniyle dışarıda "Çok zayıf duruma düştüklerini" anlatan Yılmaz, ABD'nin yaptırım kararını bir Türk vatandaşı ve Türk parlamenter olarak "Lanetlediğini" de söyledi.