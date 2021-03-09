ABD'nin Pasifik'teki komutanı Oramiral Davidson, Guam Adası'nın Çin'in hedefinde olduğunu söyledi
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ABD'nin Pasifik'teki komutanı Oramiral Davidson, Guam Adası'nın Çin'in hedefinde olduğunu söyledi

09.03.2021 22:07 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:10
ABD'nin Pasifik'teki komutanı Oramiral Davidson, Guam Adası'nın Çin'in hedefinde olduğunu söyledi

ABD'nin Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDO-PACOM) Komutanı Oramiral Phil Davidson, Guam Adası'nın Çin'in hedefinde olduğu uyarısında bulunarak Ada'ya "Aegis Shore" hava savunma sistemlerinin konuşlandırılması gerektiğini belirtti.

ABD'nin Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDO-PACOM) Komutanı Oramiral Phil Davidson, Guam Adası'nın Çin'in hedefinde olduğu uyarısında bulunarak Ada'ya "Aegis Shore" hava savunma sistemlerinin konuşlandırılması gerektiğini belirtti.

Davidson, Pasifik bölgesindeki operasyonlar konusunda Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in bölgedeki ülkeleri, şirket ve organizasyonları korkutma ve yozlaştırma üzerine kurulu bir yaklaşım içinde olduğunu iddia eden Oramiral Davidson, şunları söyledi:

"Hint-Pasifik bölgesinde askeri denge giderek ABD ve müttefiklerinin aleyhine olacak bir hal alıyor. Bu dengesizlikle kuvvetlerimiz tepki veremeden Çin'i bölgedeki statükoyu tek taraflı olarak değiştirmeye cesaretlendirecek bir riske giriyoruz."

Konvansiyonel caydırıcılık unsurlarının artık işlemiyor olmasının, ABD'ye yönelik bölgedeki en büyük riski oluşturduğuna işaret eden Davidson, ABD bir an önce "Çin'i ikna edecek bir caydırıcılık" kurmadığı takdirde, Çin'in uluslararası hukuku göz ardı edecek faaliyetlerine devam edeceğini kaydetti.

Davidson, "Hint-Pasifik bölgesindeki caydırıcılık unsurlarımız kabiliyet, kapasite ve isteklilik bakımından Çin'e askeri güç kullanarak emellerine ulaşmasının bedelinin çok yüksek olacağını ortaya koymalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Guam, bugün Çin'in hedefinde

Guam Adası'nın ABD toprağı olduğunu ve 170 bin ABD vatandaşının Ada'da olduğunu belirten Davdison, "Guam, bugün hedefte. Savunulması gerekir." dedi.

Çin'in bir propaganda videosunda, Ada'ya bombardıman uçaklarıyla saldırı düzenlediğinin görüldüğünü belirten Amerikalı general, şunları kaydetti:

"Ben her zaman seyir ve balistik füze tehdidine karşı sabit, 360 derece hava ve füze savunma kabiliyeti sağlayan bir sistemin orada bulunmasından yanayım. Şu anda orada bulundurduğumuz THAAD (Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi) radarlarının, Çin'den gelen mevcut tehditlerin gidişatına yeteceğini düşünmüyorum."

Bölgede gerektiğinde saldırı amaçlı kullanmak üzere uzun menzilli güdümlü atışlar için daha büyük üslere ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Davidson, Ada'nın savunulması konusunda ise "Aegis Shore, aslında 2020'lerin ortalarına kadar ihtiyacımız olan kabiliyeti sağlayacak bir sistem." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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