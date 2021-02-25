ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 300 bin varil arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 300 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 300 bin varil (yüzde 0,3) artarak yaklaşık 463 milyon varile yükseldiğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 5 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 637 milyon 800 bin varil seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da bir önceki haftadaki seviyesini koruyarak 257 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 299 bin varil azalarak yaklaşık 4 milyon 599 bin varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 548 bin varil azalarak 2 milyon 314 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 13-19 Şubat haftasında 1 milyon 117 bin varil azalarak yaklaşık 10 milyon 181 bin varil oldu.

EIA'nın Şubat 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon varil, gelecek yıl ise 11 milyon 530 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow