ABD'nin Çelik ve Alüminyum İthalatına Ek Vergi Kararı

Ticaret Bakanlığı, Amerikan yönetiminin Türkiye'den yapılacak alüminyum ve çelik ithalatında gümrük vergilerinin sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 50'ye çıkarılacağı yönündeki kararına ilişkin, "ABD yönetimi tarafından bugün duyurulan çelik ve alüminyuma ek vergiler Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırıdır." açıklamasında bulundu.

Bakanlığın yazılı açıklamasında bugün ABD yönetimi tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan duyuruda, Türkiye'den yapılacak alüminyum ve çelik ithalatında gümrük vergilerinin sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 50'ye çıkarılacağının açıklandığı ifade edildi.

ABD tarafından alüminyum ve çelik ithalatında 23 Mart'ta tüm ülkelere karşı sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 25 ek vergi uygulaması yürürlüğe konulduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ek gümrük vergisine konu demir çelik ve alüminyum ürünlerinde ABD'ye ihracatımız, 2017 yılında 1,1 milyar dolar olup, aynı yıl 157 milyar dolar tutarındaki toplam ihracatımız içindeki payı yüzde 0,7'ye (binde 7) tekabül etmektedir. Bahse konu ürünlerde ABD'den 2017 yılı ithalatımız 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD yönetimi tarafından alınan kararlarda asıl kaybeden iki ülkenin üreticileri, özel sektörleri ve ihracatçılarıdır. ABD yönetimi tarafından daha önce duyurulan çelik ve alüminyum gümrük vergileri ile birlikte bugün duyurulan ek vergiler, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırıdır."

Türkiye'nin kendi ticaret politikasını DTÖ kurallarına uygun şekilde belirlediği ve uyguladığı ve diğer üye ülkelerden de uluslararası kurallara aynı titizlikle riayet etmelerini beklediği vurgulanan açıklamada, "Tüm ihracatçılarımız gibi demir çelik ve alüminyum ihracatçılarımızı desteklemeye ve menfaatlerini diğer ülkelerin hukuka aykırı uygulamalarına karşı başta DTÖ olmak üzere, tüm uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğiz. ABD ülkemiz açısından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önemli bir ticaret ortağı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.