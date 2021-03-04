ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad: "Afgan ve Taliban tarafı müzakere sürecini hızlandırmalı"
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ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad: "Afgan ve Taliban tarafı müzakere sürecini hızlandırmalı"

04.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:13
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad:

ABD'nin Afganistan'ın Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan ve Taliban'ın müzakere sürecini hızlandırması gerektiğini bildirdi.

ABD'nin Afganistan'ın Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan ve Taliban'ın müzakere sürecini hızlandırması gerektiğini bildirdi.

Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kabil'e gerçekleştirdiği 3 günlük ziyareti sırasında Afgan hükümeti yetkilileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve siyasilerle bir araya geldiğini belirtti.

Halilzad, görüşmelerde Afganların barış sürecinde daha hızlı ilerleme kaydetmelerine yardımcı olmak için daha geniş çaplı uluslararası destek alma konularını ele aldıklarını aktardı.

Afganistan hükümeti ile Taliban'ın, siyasi çözüm, kalıcı ve kapsamlı ateşkese giden bir yol bulması gerektiğine dikkati çeken Halilzad???????, barış sürecini hızlandırmak ve ilerletmek için görüşmelerde çeşitli seçenekler ve alternatifler üzerinde konuştuklarını vurguladı.

"Afgan ve Taliban tarafı müzakere sürecini hızlandırmalı." ifadesini kullanan Halilzad, Afganistan halkının istediği kalıcı ve kapsamlı barışa erişmesi için sürecin hızlandırılması konusunda her taraftan destek bulunduğunun altını çizdi.

29 Şubat'ta barış anlaşması imzalamıştı

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlanmıştı.

Doha'da ikinci aşamasına 6 Ocak'ta geçilen Afganlar arası müzakerelere Taliban heyetinin 26 Ocak'ta bölge ülkelerini ziyarete çıkmasının ardından ara verilmişti. Görüşmeler 22 Şubat'ta tekrar başlamış, 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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