: ABD-İran Gerilimi Nasıl Tırmandı?

16.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:47

ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran'dan Irak'taki ABD üslerine yönelik yaptığı saldırılarla beraber iki ülke arasındaki gerilim daha da tırmandı. Bu aslında, uluslararası nükleer anlaşmadan ABD'nin iki yıl önce çekilmesinden bu yana biriken uzlaşmazlıkların devamı oldu

Haber Videosu