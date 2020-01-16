ABD-İran Gerilimi Nasıl Tırmandı?
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ABD-İran Gerilimi Nasıl Tırmandı?

ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran'dan Irak'taki ABD üslerine yönelik yaptığı saldırılarla beraber iki ülke arasındaki gerilim daha da tırmandı.

16.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:47

ABD'nin 'yi öldürmesinin ardından İran'dan 'taki ABD üslerine yönelik yaptığı saldırılarla beraber iki ülke arasındaki gerilim daha da tırmandı. Bu aslında, uluslararası nükleer anlaşmadan ABD'nin iki yıl önce çekilmesinden bu yana biriken uzlaşmazlıkların devamı oldu



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: ABD-İran Gerilimi Nasıl Tırmandı?
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