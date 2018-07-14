ABD Diyanet Merkezindeki Cuma Hutbesi - Washıngton

Cuma namazı için farklı bir çok ırktan yüzlerce Müslümanın toplandığı ABD Diyanet Merkezi'nde okunan hutbede 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında bilgi verildi. İngilizce ve Türkçe olarak okunan hutbede Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından hazırlanan "Milletçe Yeniden Doğuş: 15 Temmuz" başlıklı konusu ele alındı.