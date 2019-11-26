ABD'de yanlışlıkla hapis cezası verilen 3 mahkum 36 yıl sonra serbest bırakıldı
26.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:54
Amerika Birleşik Devletleri'nin Baltimore şehrinde cinayet suçu nedeniyle 36 yıldır hapis yatan 3 mahkum kararın hatalı olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı.
Alfred Chestnut, Ransom Watkins ve Andrew Stewart 1983 yılında ortaokul öğrencisi DeWtii Duckett'ı öldürdükleri gerekçesiyle birinci dereceden adam öldürme suçundan ceza aldılar. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com