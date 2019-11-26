ABD'de yanlışlıkla hapis cezası verilen 3 mahkum 36 yıl sonra serbest bırakıldı
Haberler » Dünya » ABD'de yanlışlıkla hapis cezası verilen 3 mahkum 36 yıl sonra serbest bırakıldı - Haber

ABD'de yanlışlıkla hapis cezası verilen 3 mahkum 36 yıl sonra serbest bırakıldı

26.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:54
ABD'de yanlışlıkla hapis cezası verilen 3 mahkum 36 yıl sonra serbest bırakıldı

'nin şehrinde cinayet suçu nedeniyle 36 yıldır hapis yatan 3 mahkum kararın hatalı olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı.


Alfred Chestnut, Ransom Watkins ve Andrew Stewart 1983 yılında ortaokul öğrencisi DeWtii Duckett'ı öldürdükleri gerekçesiyle birinci dereceden adam öldürme suçundan ceza aldılar. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et