Abd'de üniversitedeki patlama anı kamerada

Abd'de üniversitedeki patlama anı kamerada

ABD'de üniversitedeki patlama anı kameradaABD, (DHA)- ABD'de, Temmuz ayında bir üniversitede meydana gelen patlamaya dair güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

06.09.2019 16:11

ABD'de üniversitedeki patlama anı kamerada

ABD, (DHA)- ABD'de, Temmuz ayında bir üniversitede meydana gelen patlamaya dair güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Patlamada, 3 kişi yaralanmıştı.

Patlama, ABD'nin Nevada Üniversitesi'nde, okulun kazan dairesinde 5 Temmuz'da meydana gelmişti ve 3 kişi yaralanmıştı. ABD medyası, patlama anına dair güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Abd'de üniversitedeki patlama anı kamerada
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et