ABD'de seçimlere 1 hafta kala adayların miting maratonu sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de seçimlere 1 hafta kala adayların miting maratonu sürüyor

27.10.2020 23:41 | Son Güncelleme: 27.10.2020 23:44
ABD'de seçimlere 1 hafta kala adayların miting maratonu sürüyor

ABD'de 59'uncu başkanlık seçimlerine 1 hafta kala Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump Michigan, Wisconsin ve Nebraska'da, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden ise Georgia'da miting düzenliyor.

ABD'de 59'uncu başkanlık seçimlerine 1 hafta kala Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump Michigan, Wisconsin ve Nebraska'da, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden ise Georgia'da miting düzenliyor.

Başkanlık seçimleri için gün sayan ABD'de ikinci dönemini garantilemek için yarışan Başkan Trump ve eski Başkan Yardımcısı Biden, özellikle kritik eyaletlerde saha çalışmalarına devam ediyor.

Donald Trump'ın bugünkü ilk durağı Michigan oldu. Trump, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sorumlusunun Çin olduğunu vurgulayarak, ikinci kez seçilmesi durumunda bu ülkeye ağır gümrük vergileri getireceğini belirtti.

Medyanın Kovid-19 salgınını gereğinden fazla ön planda tuttuğunu savunan Trump, "Basın, halkı korkutmak istiyor." dedi.

Demokrat rakibi Biden'a da yüklenen Donald Trump, "Biden seçimi kazanırsa, bayrağımızı yakan radikal solcular sokaklarımızı ele geçirir." diye konuştu.

Trump, gün içinde Wisconsin ve Nebraska'da da seçmenlerle bir araya gelecek. Gün sonunda Nevada'ya geçecek olan Donald Trump, yarın mitinglerine bu eyaletten başlayacak.

Biden Georgia'da

Demokrat aday Biden da seçimler için kritik bir başka eyalet olan Georgia'da miting düzenledi.

Biden, buradaki konuşmasında, Trump'ın Kovid-19 konusunda yeterli önlemi almadığını savunarak, "Kovid-19 bu ülkede derin ve kapanmaz bir yara bıraktı." ifadesini kullandı.

Kovid-19 konusunda kendisinin daha aktif bir mücadele vereceğini kaydeden Joe Biden, "Trump, Amerikan tarihindeki şarlatanlara, dolandırıcılara ve sahtekar popülistlere benziyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Donald Trump Meral Akşener Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Sevim Emre Işın Karaca Hakan Taşıyan
Spor Falcao Samatta Yücel İldiz Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Türk Hatay İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de seçimlere 1 hafta kala adayların miting maratonu sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 23:45:03. #1.15#
title