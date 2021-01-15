ABD'de sanayi üretimi geçen ay beklenenden fazla arttı
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ABD'de sanayi üretimi geçen ay beklenenden fazla arttı

15.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:38
ABD'de sanayi üretimi geçen ay beklenenden fazla arttı

ABD'de sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 1,6 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir yükseldi.

ABD'de sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 1,6 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed), Aralık 2020 döneminde ait sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6'lık artış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren verinin, yüzde 0,5 artması tahmin ediliyordu.

Sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yıl mart ve nisan aylarında kaydettiği düşüşün ardından mayıs ayı itibarıyla toparlanma göstermiş ancak eylülde beklenmedik şekilde düşmüştü.

Ülkede son dönemde yavaşlama kaydeden sanayi üretimi, geçen yıl kasımda yüzde 0,5 artmıştı.

İmalat sanayi üretimi ise geçen yıl aralıkta yüzde 0,9 artarak son 8 aydaki yükselişini korudu. Piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşen imalat sanayi üretiminin, söz konusu dönemde yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. İmalat sanayi üretimi, geçen yıl kasımda yüzde 0,8'lik artış kaydetmişti.

Kapasite kullanım oranı ise geçen ay beklentileri geride bırakarak 1,1 puan artışla 74,5'e yükseldi. Kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 73,6 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı geçen yıl kasımda yüzde 73,4 olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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