ABD'de mahzende unutulan 5 bin solunum maskesi hastanelere bağışlandı
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Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Güncel

ABD'de mahzende unutulan 5 bin solunum maskesi hastanelere bağışlandı

ABD'nin başkenti Washington'da Ulusal Katedral'in mahzeninde unutulan 5 bin N95 solunum maskesi Kovid-19 salgını ile mücadele için hastanelere bağış olarak verildi.

26.03.2020 04:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 04:30
ABD'de mahzende unutulan 5 bin solunum maskesi hastanelere bağışlandı

ABD'nin başkenti Washington'da Ulusal Katedral'in mahzeninde unutulan 5 bin N95 solunum maskesi Kovid-19 salgını ile mücadele için hastanelere bağış olarak verildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Washington'daki ünlü katedralin mahzeninde unutulan maskeleri, katedralin inşaat işleriyle ilgilenen taş ustası Joe Alonso fark etti ve durumu kilise yöneticilerine bildirdi.

Washington Ulusal Katedrali Dekanı Randolph Marshall, "Maskelere bugünlerde ne kadar çok ihtiyaç duyulduğunu biliyorduk, hala kullanılabilir olduğundan emin olmak için hem üretici firma hem de CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) ile irtibata geçtik ve onay aldık." açıklamasında bulundu.

Kilise yönetimi, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, kuş gribi salgınına karşı önlem için 2006 yılında alınmış olan N95 solunum maskelerinin Washington D.C.'deki Children's National ve Georgetown Üniversite Hastanesine bağışlandığını bildirdi.

-İşsizlik yardımı müracaatlarında "astronomik artış" bekleniyor

ABD'de Kovid-19 salgını ile mücadele için eyaletlerin aldığı zorunlu iş yeri kapatma kararları gıda, otelcilik, ulaşım ve eğlence sektörleri başta olmak üzer yüzbinlerce çalışanın geçici ya da tamamen işsiz kalmasına yol açtı.

Ulusal Ekonomi İktisatçıları Birliği Başkanı Constance Hunter, yarın açıklanacak verilere ilişkin, "Bu astronomik bir artış olacak, böyle bir durumun kayıtlı bir geçmişine sahip değiliz." dedi.

1967 tarihli Çalışma Bakanlığı kayıtlarında, ABD'de en büyük bir haftalık yeni işsizlik sigortası talebi Ekim 1982'de 695 bin başvuru ile yüzde 10 olarak tespit edilmişti. Korona virüsünün ABD'de hızla artmaya başladığı mart ayından önce ülkedeki işsizlik 50 yılın en düşük oranı olan yüzde 3,5 seviyesinde bulunuyordu.

Louisiana Eyalet Çalışma Sekreteri Ava Dejoie, geçen hafta eyalette 71 bin yeni işsizlik yardımı başvurusu aldıklarını ve bu rakamın normal şartlarda en fazla 1500 olduğunu belirtti.

California Valisi Gavin Newsom da çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında 13 Mart'tan bu yana 1 milyon işsizlik başvurusu aldıklarını kaydetmişti.

Öte yandan, Florida Valisi Ron DeSantis ise eyaletteki 6 bin 600 iş yerinin yarısından fazlasının işçilerini çıkardığını açıkladı ve normal zamanda günlük 250 ile 1000 arasında değişen işsizlik yardımı başvurusunun sadece pazartesi günü 21 bini bulduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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