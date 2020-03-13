ABD'de koronavirüs salgını: Trump'tan 50 milyar dolarlık Covid-19 paketi
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle ülke çapında 'ulusal acil durum' ilan etti.
13.03.2020 23:17 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:17
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle ülke çapında 'ulusal acil durum' ilan etti.
Trump, ABD'de etkisini artıran Covid-19 salgınına ilişkin Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com