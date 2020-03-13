ABD'de koronavirüs salgını: Trump'tan 50 milyar dolarlık Covid-19 paketi
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya

ABD'de koronavirüs salgını: Trump'tan 50 milyar dolarlık Covid-19 paketi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle ülke çapında 'ulusal acil durum' ilan etti.

13.03.2020 23:17 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:17
ABD'de koronavirüs salgını: Trump'tan 50 milyar dolarlık Covid-19 paketi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle ülke çapında 'ulusal acil durum' ilan etti.


Trump, ABD'de etkisini artıran Covid-19 salgınına ilişkin Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com

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