ABD'de konut başlangıçları 14 yılın en yüksek seviyesinde
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ABD'de konut başlangıçları 14 yılın en yüksek seviyesinde

21.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:15
ABD'de konut başlangıçları 14 yılın en yüksek seviyesinde

ABD'de konut başlangıçları, geçen ay kasıma göre yüzde 5,8 artarak 1 milyon 669 bine çıkarken, inşaat izinleri yüzde 4,5 artışla 1 milyon 709 bine yükseldi.

ABD'de konut başlangıçları, geçen ay kasıma göre yüzde 5,8 artarak 1 milyon 669 bine çıkarken, inşaat izinleri yüzde 4,5 artışla 1 milyon 709 bine yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2020 dönemine ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, geçen ay kasıma kıyasla yüzde 5,8 artarak 1 milyon 669 bine yükseldi.

Eylül 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkan ve piyasa beklentilerini geride bırakan konut başlangıçlarının 1 milyon 560 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, Kasım 2020'de 1 milyon 578 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, geçen ay yıllık bazda da yüzde 5,2'lik artış kaydetti.

İnşaat izinleri de geçen yıl aralıkta yüzde 4,5 artışla 1 milyon 709 bin seviyesine çıktı. Bu dönemde inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 604 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İnşaat izinleri, aralıkta yıllık bazda ise yüzde 17,3 artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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