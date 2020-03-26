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Amerika Birleşik Devletleri, Çalışma Bakanlığı, 21 Mart, Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Kovid-19 etkisiyle rekor seviyeye ulaştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle, 21 Mart ile biten haftada 3 milyon 283 bine yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

26.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:42
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Kovid-19 etkisiyle rekor seviyeye ulaştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle, 21 Mart ile biten haftada 3 milyon 283 bine yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 21 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 milyon kişi artarak 3 milyon 283 bine yükseldi.

Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan başvuru sayısına yönelik piyasa beklentisi, 1 milyon 650 bin olarak belirlenmişti.

İşsizlik maaşı başvurularında daha önce en yüksek rakama Ekim 1982 döneminde ulaşılmıştı, bu dönemde 695 bin başvuru olmuştu.

Öte yandan, önceki haftaya ilişkin başvuru sayısı ise 281 binden 282 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 765 bin 750 kişi artarak 998 bin 250'ye çıktı.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 14 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre 101 bin kişi artarak 1 milyon 803 bin olarak kaydedildi.

İşsizlik başvurularındaki rekor artışta, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemler kapsamında işyerlerinin kapatılması ve iş gücü piyasasının etkilenmesi belirleyici oldu.

Kaynak: AA

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