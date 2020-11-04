ABD'de başkanlık yarışında kritik önemdeki Wisconsin eyaletini Biden kazandı
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

ABD'de başkanlık yarışında kritik önemdeki Wisconsin eyaletini Biden kazandı

04.11.2020 22:49 | Son Güncelleme: 04.11.2020 22:52
ABD'de başkanlık yarışında kritik önemdeki Wisconsin eyaletini Biden kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Wisconsin eyaletini, Demokrat aday Joe Biden kazandı.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Wisconsin eyaletini, Demokrat aday Joe Biden kazandı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre Biden, Wisconsin eyaletinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.

Bu sonuçla Biden, Wisconsin'dan 10 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safvan Allahverdi

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