ABD Başkanı Trump'ın oğlu Barron da Kovid-19'a yakalanmış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD Başkanı Trump'ın oğlu Barron da Kovid-19'a yakalanmış

14.10.2020 23:49 | Son Güncelleme: 14.10.2020 23:52
ABD Başkanı Trump'ın oğlu Barron da Kovid-19'a yakalanmış

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, oğulları Barron Trump'ın da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını, ancak iyileştiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, oğulları Barron Trump'ın da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını, ancak iyileştiğini duyurdu.

Melania Trump, Beyaz Saray'ın internet sitesi için kaleme aldığı yazıda, ailesinin Kovid-19 sürecini anlattı.

Kendisi ve eşi Donald Trump'ın testlerinin pozitif çıktıktan sonra aklına gelen ilk kişinin oğulları Barron olduğunu belirten Trump, oğlunun ilk testinin "negatif" çıktığını aktardı.

Bir sonraki testte Barron'da da virüs tespit edildiğini belirten Melania Trump, "Ne kadar şanslıydık ki Barron güçlü bir gençti ve hiçbir belirti göstermedi. Ben bu süreçten üçümüzün birlikte geçmesinden dolayı mutluydum. Bu sayede birbirimize baktık ve birlikte vakit geçirdik." ifadesini kullandı.

Barron Trump'ın testinin negatif çıktığını aktaran Melania Trump, kendisinde de kas ağrıları, öksürük ve baş ağrısı belirtisi olduğunu, daha çok vitamine ve sağlıklı yiyeceklere yöneldiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas Manuel Fernandes
Daha Fazla Ekim Kadir Şeker Fahrettin Koca Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD Başkanı Trump'ın oğlu Barron da Kovid-19'a yakalanmış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 23:52:52. #1.14#
title