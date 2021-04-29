ABD Başkanı Biden, ilk kez Kongre'de ortak oturuma hitap etti

ABD Başkanı Joe Biden, ilk kez Kongre'de ortak oturuma hitap etti.

ABD Başkanı Joe Biden, ilk kez Kongre'de ortak oturuma hitap etti. Başkan Biden'ın arkasında ise tarihte ilk kez iki kadın yetkili oturdu. Biden, konuşmasında ülkesinin koronavirüsle (Covid-19) mücadelesi ve dış politikalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, başkent Washington D.C.'de göreve gelişinden bu yana ilk kez Kongre'de ortak oturuma hitap etti. Biden'ın arkasındaki kürsüde ise Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yer aldı. Ülkesinin dış politikaları ve koronavirüsle mücadelesi hakkında açıklamalarda bulunan Biden, ülkedeki tüm olanakların aşılama kampanyasına adandığını belirtti. İlk 100 günde 100 milyon aşı sözünü hatırlatan Biden, şu ana kadar 220 milyon doz aşı uygulandığını söyledi. Biden, ABD'nin aşı tedariki konusunda lojistik başarısını övdü.

"NİYETİMİZ ÇATIŞMA DEĞİL, ÇATIŞMAYI ÖNLEMEK"ABD Başkanı Biden, dış politikaya dair yaptığı açıklamalarda, Çin ile çatışma peşinde olmadıklarını aksine çatışmayı önlemeye çalıştıklarını ifade etti. Biden, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefon görüşmesinde kendisine de söyledim. Rekabeti memnuniyetle karşılıyoruz ve çatışma peşinde değiliz. Şi'ye Hint-Pasifik bölgesindeki güçlü askeri varlığımızın, tıpkı Avrupa'daki NATO askerleri gibi olduğunu, niyetimizin bir çatışma başlatmak olmadığını, bir çatışmayı önlemek olduğunu ifade ettim" dedi.Öte yandan Biden, Rusya konusunda da benzer mesajları vererek diplomasiye yeşil ışık yaktı. Biden, "Rusya'nın seçimlerimize müdahalesine, hükümetimiz ve işletmelerimize siber saldırısına orantılı yanıtlar verdik. Ancak konu ortak çıkarlarımıza geldiğinde iş birliği içinde olabiliriz. Putin, bizim gerekli cevapları vereceğimizi çok iyi anladı" diye konuştu."ARTIK EVE DÖNME ZAMANI"

ABD Başkanı Biden, ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesine yönelik yaptığı açıklamada, "Artık eve dönme zamanı" dedi. Afganistan'da Usame Bin Ladin'i durduklarını ve El-Kaide'nin terör tehdidini azalttıklarını ifade eden Biden, "Askerleri evine getirme zamanı" mesajı verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı