AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger Kilis'te

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Kilis Vali Yardımcısı Osman Uğurlu'yu ziyaret etti.



Uğurlu, ziyarette, Vali Mehmet Tekinarslan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Suriyelilerin çalışma hayatına entegrasyonuna ilişkin bir toplantıya katılmak üzere Ankara'da bulunduğunu, Berger'i ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.



Berger de valiliğe kendilerine sağladıkları destek ve yardımlar için teşekkür etti.



Bu yardımlar sayesinde Suriyelilere ihtiyaç duydukları desteği sağlayabildiklerini anlatan Berger, "Sayın Vali de bugün çok önemli bir toplantıda. Burada Suriyelilerin ne yapacağına siz karar vereceksiniz. Bu, destek sağlama şeklimizi ve destekleri etkileyecek." diye konuştu.



Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.