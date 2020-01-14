AB iklim krizi ile mücadele için önümüzdeki 10 yılda 1 trilyon euro harcayacak
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AB iklim krizi ile mücadele için önümüzdeki 10 yılda 1 trilyon euro harcayacak

Avrupa Birliği çeyrek bütçesini iklim krizi ile mücadeleye ayıracak. AB 2050 yılına kadar karbon-nötr bir kıta olma hedefiyle önümüzdeki ilk 10 yılda 1 trilyon euroyu harcaması planlanıyor.

14.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:40
AB iklim krizi ile mücadele için önümüzdeki 10 yılda 1 trilyon euro harcayacak

(AB) bütçesinin dörtte birini iklim krizi ile mücadeleye ayıracak. AB 2050 yılına kadar karbon-nötr bir kıta olma hedefiyle önümüzdeki ilk 10 yılda 1 trilyon euro harcamayı planlıyor.


'Yeşil Ajanda' doğrultusunda kullanılacak olan bu meblağ ile ilgili detaylar Avrupa Yatırım Planı çerçevesinde salı günü açıklanıyor. Buna göre Yeşil Ajanda AB bütçesi ve özel sektör ile el ele yürütülecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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