AB'den temsilcisini istenmeyen kişi ilan eden Venezuela'ya tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AB'den temsilcisini istenmeyen kişi ilan eden Venezuela'ya tepki

24.02.2021 22:27 | Son Güncelleme: 24.02.2021 22:30
AB'den temsilcisini istenmeyen kişi ilan eden Venezuela'ya tepki

Avrupa Birliği (AB), Venezuela'nın AB temsilcisini istenmeyen kişi ilan etme kararını geri almasını istedi.

Avrupa Birliği (AB), Venezuela'nın AB temsilcisini istenmeyen kişi ilan etme kararını geri almasını istedi.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, Venezuela hükümetinin Caracas'taki AB Delegasyonu Temsilcisi Büyükelçi Isabel Brilhante Pedrosa'yı istenmeyen kişi ilan ederek ülkeden ayrılması için 72 saat verilmesi kararı hakkında açıklama yaptı.

Karardan derin üzüntü duyduklarını ifade eden Massrali, "Bu karar sadece Venezuela'nın uluslararası izolasyonunun daha da artmasına yol açacaktır." dedi.

Massrali, kararın geri alınması çağrısında bulunarak, Venezuela'nın siyasi krizi yalnızca diyalog yoluyla aşabileceğini belirtti.

AB Konseyi, 23 Şubat'ta "demokrasi ve insan haklarına zarar verdikleri gerekçesiyle" Venezuelalı 19 yetkiliye yaptırım uygulama kararı alındığı açıklanmıştı. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, AB temsilcisini istenmeyen kişi ilan etme kararını AB'nin Venezuelalı yetkililere yaptırım uygulama kararı nedeniyle alındığını açıklamıştı.

Maduro hükümeti, 29 Haziran 2020'de de ülkedeki AB yetkilisini "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve sonrasında bu kararından vazgeçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Hulusi Akar Murat Kurum Donald Trump Selahattin Demirtaş
Magazin Onur Akay Seda Sayan Meghan Markle Mustafa Ceceli
Spor Can Bartu Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB'den temsilcisini istenmeyen kişi ilan eden Venezuela'ya tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 22:33:27. #1.14#
title