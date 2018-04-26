Ab, Alüminyum İthalatını İncelemeye Aldı

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin ithal alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararının sektöre etkilerine ilişkin inceleme başlatma kararı aldı.

AB Resmi Gazetesi, ABD'nin ithal alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulamasının AB piyasalarını nasıl etkileyeceği konusunda inceleme başlatıldığını duyurdu.

Buna göre, AB Komisyonu, ithal alüminyum miktarındaki ve değerindeki değişimler hakkında verileri toplayacak.

AB Komisyonu verileri dikkate alarak alüminyum sanayisini bu durumdan korumaya yönelik kota veya ilave gümrük vergileri uygulanıp uygulanmamasına karar verecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

Kanada ve Meksika'nın süren Kuzey Amerika Serbest Anlaşması (NAFTA) müzakereleri nedeniyle söz konusu gümrük tarifelerinden muaf tutulacağı belirtilmişti. Trump ayrıca, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye de bir süre muafiyet tanınmasına karar vermişti.