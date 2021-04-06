AA'nın 101. kuruluş yıl dönümü
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AA'nın 101. kuruluş yıl dönümü

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
AA'nın 101. kuruluş yıl dönümü

Nevşehir Valiliği ile AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz, Anadolu Ajansı'nın (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Nevşehir Valiliği ile AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz, Anadolu Ajansı'nın (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Nevşehir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6 Nisan 1920'de, Mustafa Kemal Atatürk döneminde hizmete başlayan güvenilir, tarafsız, etik ve hızlı habercilik ilkeleriyle ürettiği haber, fotoğraf ve görüntülerle kaynak olma görevi üstlenen Anadolu Ajansı'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.

Milletvekili Açıkgöz ise sosyal medya hesabından "Milli mücadele döneminin sesi" olarak nitelendirdiği AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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