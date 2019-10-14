9 yıl sonra öğrenilen 2 milyon tl borca 'zaman aşımı' davası

14.10.2019 13:20

İZMİR'de, inşaat şirketindeki ortaklığını 2010'da sonlandıran Pelin Gündoğmuş, yaklaşık 2 ay önce 2 milyon TL vergi borcu olduğunu öğrenince şok yaşadı. Kendisine tebligat ulaştırılmadığını öne süren Gündoğmuş, 5 yıl geçmesi durumunda borcun zaman aşımına uğradığını belirterek, avukatı aracılığıyla dava açtı.

Ankara'daki inşaat şirketine 2007 yılında ortak olan, 2010'da ise hisselerini satan Pelin Gündoğmuş, yaklaşık 2 ay önce, OSTİM Vergi Dairesi'nden gelen ve çeşitli kalemlerde 2 milyon TL vergi borcunun yazılı olduğu tebligatla şok yaşadı. Daha önce kendisine vergi dairesinden borcu olduğuna dair bilgi verilmediğini ve adresine tebligat ulaştırılmadığını öne süren Gündoğmuş, 1 ay önce, avukatı Öykü Su Güler aracılığıyla Ankara Vergi Mahkemesi Başkanlığı'na başvurdu. Ödeme emrinin iptali davası açılması için dilekçe verildi.Avukat Güler, 'Vergi Usul Kanunu'nun 114'üncü maddesine göre, vergi borcu bildirilmeyen kişinin borcunun 5 yıl dolduktan sonra zaman aşımına uğradığını belirtti. Güler, "Müvekkilime borcu olduğu bildirilmediği ve bu sürenin de dolmuş olduğunu göz önüne alarak, dava açtık. Kazanmayı umut ediyoruz" dedi

Kaynak: DHA