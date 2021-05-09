9 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da bugün Dokunulmazlık Oyunu heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler bu akşamki Dokunulmazlık Oyunu sonucun merak ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 9 Mayıs Pazar Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da bugün Dokunulmazlık Oyunu heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler bu akşamki Dokunulmazlık Oyunu sonucun merak ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 9 Mayıs Pazar Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
9 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
9 Mayıs Pazar günü yayınlanan Survivor dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
9 MAYIS PAZAR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?
9 Mayıs Pazar günü yayınlanan Survivor dokunulmazlık oyununu 10-6 kırmızı takım kazandı.