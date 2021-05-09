9 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da bugün Dokunulmazlık Oyunu heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler bu akşamki Dokunulmazlık Oyunu sonucun merak ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 9 Mayıs Pazar Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?