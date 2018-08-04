8 Yaşındaki Çocuğa Taciz İddiasıyla Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Umut Mahallesi'nde "çocuğa yönelik istismar" iddiasıyla gözaltına alınan Y.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Şehitkamil ilçesi Umut Mahallesi'nde cuma günü meydana gelen 'çocuğa yönelik istismar' iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Y.M. adlı şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" denildi.

Olayı provoke ettiği iddiasıyla gözaltına alınanlar serbest

Valilik ayrıca olayı sosyal medya üzerinden provoke ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişinin de serbest bırakıldığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Söz konusu olayı bahane ederek, sosyal medya yoluyla halkı kışkırtarak toplumu kaos ortamına sürüklemeye çalıştığı tespit edilerek gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli mahkemece, O.T adlı şahıs serbest bırakılırken, M.E.D. ve T.B. adlı şahıslar 'adli kontrol şartıyla' serbest kalmışlardır" ifadesine yer verildi. - GAZİANTEP