62 yaşındaki Emine Eren, Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı (2)
31.10.2020 05:56 | Son Güncelleme: 31.10.2020 06:00
Arama kurtarma ekiplerinin çalışması Emine Eren'in komşularının ve akrabalarının görüntüleri 62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.
Arama kurtarma ekiplerinin çalışması
Emine Eren'in komşularının ve akrabalarının görüntüleri 62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan