62 yaşındaki Emine Eren, Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı (2)

Arama kurtarma ekiplerinin çalışması Emine Eren'in komşularının ve akrabalarının görüntüleri 62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

Arama kurtarma ekiplerinin çalışması

Emine Eren'in komşularının ve akrabalarının görüntüleri 62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan