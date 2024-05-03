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İzmir'de 14'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 14'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki botta 14'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu durdurdu.

Ekipler, bottaki 14'ü çocuk 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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