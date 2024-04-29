İzmir'de Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde misafirliğe gittiği akrabasının 3. katındaki evinin balkonundan aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.50 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 9105. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, akrabasına misafirliğe giden Leyla Akyol, 3. kattaki dairenin balkonundan aşağıya düştü. Kadının yerde hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Akyol'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Akyol'un cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR