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İzmir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 Mayıs saat 04.50'de Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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