İzmir'de düzensiz göçmen çocuğun cesedine ulaşıldı

İzmir'in Karaburun ilçesinde lastik bottan düşen ve denizde kaybolan düzensiz göçmen çocuğun cesedine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, 25 Nisan'da Karaburun ilçesi açıklarında lastik bottan düşerek kaybolan çocuğun cesedinin dün bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, karaya çıkarılan çocuğun cesedinin, işlemlerin ardından toprağa verileceği ifade edildi.

Olay

İzmir açıklarında 25 Nisan'da yardım talebinde bulunan lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarılmış, kurtarılanların ifadeleri doğrultusunda denizde kaybolduğu belirtilen 4 kişiyi arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik helikopteri ve 2 Sahil Güvenlik botu su yüzeyinde biri çocuk 3 düzensiz göçmeni daha kurtarmıştı.

Kayıp olduğu değerlendirilen bir düzensiz göçmen için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.